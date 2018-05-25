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صور.. حرب شوارع فى نيكاراجوا بين الشرطة ومتظاهرين ضد الرئيس دانييل أورتيجا

الجمعة، 25 مايو 2018 11:58 ص
صور.. حرب شوارع فى نيكاراجوا بين الشرطة ومتظاهرين ضد الرئيس دانييل أورتيجا اشتباكات فى نيكاراجوا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تجددت الاحتجاجات فى نيكاراجوا ضد حكومة الرئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، اليوم الجمعة وذلك بعد مظاهرات احتجاجية لمقتل عشرات المحتجين، خلال موجة الاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وفى وقت سابق، أشارت وسائل إعلام عن إبرام حكومة نيكاراجوا اتفاق هدنة ليومين مع المعارضة، حيث تعهدت الحكومة بمقتضى الاتفاق، أن تسحب من الشوارع "قوات مكافحة الشغب وقوات الصدم والأنصار" المسؤولة بحسب المتظاهرين عن سقوط الضحايا.

 وفي المقابل نص الاتفاق على وجوب أن تعمل المعارضة التي استمرت في عمليات قطع طرق، على "توفير أفضل ظروف ممكنة للحوار واستئناف حركة المرور".

وقام المتظاهرون بتصنيع أسلحة محلية الصنع للتعامل مع الشرطة، كما قاموا بغلق الطرقات بالأحجار أمام المارة.

أحد المتظاهرون
أحد المتظاهرون

 

أسلحة محلية الصنع
أسلحة محلية الصنع

 

اشتباكات فى نيكاراجوا
اشتباكات فى نيكاراجوا

 

اعتصامات وقطع الطرقات
اعتصامات وقطع الطرقات

 

تظاهرات فى نيكاراجوا
تظاهرات فى نيكاراجوا

 

رصاص حى
رصاص حى

 

قطع الطرق
قطع الطرق

 

متظاهرون بالأسلحة
متظاهرون بالأسلحة

 

ملثمون
ملثمون

 


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