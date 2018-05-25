صور.. جحيم حمم بركان ولاية هاواى الأمريكية يختلط بمياه المحيط الهادئ

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

وصلت الحمم البركانية المنبعثة من بركان (كيلاويا) فى ولاية هاواى الأمريكية إلى مياه المحيط الهادىء، ما يشكل تحديا جديدا لسكان الولاية.

ويعتبرالتقاء الحمم البركانية مع مياه المحيط الهادئ يشكل خليطا ساما من جزيئات الغازات الضارة.

وتسببت ثورة البركان فى تدمير 37 منزلا ومنشآت أخرى فى منطقة صغيرة فى جنوب شرق هاواى وأجبرت نحو ألفى شخص على مغادرة منازلهم.

وتواصل الحمم تدفقها وتقدمها فى الجزيرة الكبرى، أكبر جزر أرخبيل هاواى، من بركان كيلاويا، وسبق أن أكد مرصد جزيرة هاواى الأمريكية لمتابعة النشاطات البركانية، تكون شق بركانى جديد مع استمرار فوران بركان (كيلاويا) فى جزيرة هاواى ليتسبب فى تكون ممر تزحف عبره الحمم البركانية باتجاه مياه المحيط الهادى، وبذلك يكون قد فتح الشق رقم 21 منذ بدء ثورانه يوم الثالث من مايو.



اختلاط الحمم البركانية بالمحيط الهادى



أدخنة متصاعدة



التقاء الحمم بالمياه



تصاعد كثيف للأدخنة



جانب من تصاعد الأدخنة



حمم بركان كيلاويا بولاية هاواى الأمريكية تختلط بمياه المحيط الهادئ



حمم بركان هاواى بأمريكا