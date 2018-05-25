سول: بومبيو أبلغنا باهتمام واشنطن بمواصلة جهود الحوار مع بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أبلغها أن بلاده لا تزال ملتزمة ببذل الجهود الساعية لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، على الرغم من إلغاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القمة الأمريكية-الكورية الشمالية، التى كان من المقرر عقدها الشهر المقبل.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان صحفى، أن بومبيو أطلع نظيرته الكورية الجنوبية، كانج كويونج - وها، خلال مكالمة هاتفية بينهما، على خلفية قرار ترامب المتعلق بإلغاء القمة، مشددا على أن لدى الولايات المتحدة "إرادة واضحة" لمواصلة الحوار مع الشطر الشمالى، بحسب ما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن جانبها أكدت كانج، خلال المكالمة الهاتفية، على الحاجة للحفاظ على زخم القمة، التى تم عقدها بين الكوريتين، فى شهر أبريل الماضى، بصورة خاصة، وعلى أن الفرصة لا تزال متاحة لإجراء مفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما أشارت إلى أن ترامب ترك الباب مفتوحا لإجراء محادثات فيما بعد، فى خطابه الذى أرسله للزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج-أون.

وقد اتفق وزيرا الخارجية على مواصلة الجهود الرامية لخلق الظروف الموائمة لإجراء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن.

وكان ترامب أبلغ كيم، أمس الخميس، بانسحابه من القمة، التى كان من المقرر عقدها بينهما فى سنغافورة فى 12 يونيو القادم.