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سلطنة عمان ترفع حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار "مكونو"

الجمعة، 25 مايو 2018 09:26 ص
سلطنة عمان ترفع حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار "مكونو" إعصار مكونو
مسقط (أ ش أ)
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أعلنت السلطات العمانية رفع حالة التأهب القصوى تزامنا مع اقتراب إعصار (مكونو) إلى سواحل (صلالة) جنوب السلطنة.

وذكرت الهيئة العام للطيران المدنى العُمانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار باتجاه السلطنة خلال الساعات القادمة، حيث يتواصل تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة فى حين تصل كتلة السحب الرئيسية إلى سواحل محافظة ظفار صباح اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدى إلى فيضان الأودية ويكون لبحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 – 12 مترا.

وأهابت الهيئة، بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة وضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.

وفى السياق، دعت شرطة عمان، كافة المواطنين والمقيمين فى محافظتى ظفار والوسطى إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تعرض المحافظتين للإعصار، إلى جانب التزود بالمواد الغذائية اللازمة، والتأكد من تأمين الممتلكات والأجزاء غير الثابتة بالمنزل تجنباً لتطايرها بسبب قوة الرياح، بالإضافة إلى متابعة النشرات الرسمية التى تصدرها المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وكان الإعصار المدارى "مكونو"، قد اجتاح - فى وقت سابق - جزيرة "سقطري" اليمنية، ما أسفر عن فقدان 40 شخصا من جنسيات متعددة.

 


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