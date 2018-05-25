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سلطان بن سحيم: قطر خسرت كثيرا منذ إعلان الدول الأربع المقاطعة

الجمعة، 25 مايو 2018 12:25 ص
سلطان بن سحيم: قطر خسرت كثيرا منذ إعلان الدول الأربع المقاطعة سلطان بن سحيم
(أ ش أ)
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قال المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى إن قطر خسرت كثيرا منذ إعلان الدول الأربع المقاطعة.

وأضاف سلطان بن سحيم ـ فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الاخبارية اليوم الخميس ، إن الدوحة ذهبت إلى عواصم كثيرة وخابت مساعيها ، مؤكدا أنهم لن يجدوا حلا ما دامت "البوصلة غير متزنة".

وذكر الشيخ سلطان بن سحيم فى سلسلة تغريداته "عام مر على المقاطعة ، خسرت فيه الدوحة الكثير ، وابتعدت عن محيطها أكثر ، ولا زالت المكابرة سيدة الموقف عند نظام الحمدين ، لا يهمهم خسارة شعبهم طالما العناد سيدهم".

 


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