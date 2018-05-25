رئيس وزراء اليابان يدعم قرار ترامب بإلغاء القمة مع كوريا الشمالية

موسكو (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" اليوم الجمعة، عن دعمه لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء القمة المقررة مع الزعيم الكورى الشمإلى "كيم جونج أون".

وقال آبى - فى تصريح للصحفيين أثناء تواجده فى روسيا لحضور منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى - إنه وترامب متفقان بشكل كامل بشأن سياساتهما تجاه كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه يأسف لعدم عقد القمة إلا أنه يحترم قرار الرئيس الأمريكى.

وتعهد "آبي" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" ببذل أقصى الجهود من أجل حل مختلف المشاكل من خلال التعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا والصين بالإضافة إلى باقى المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة اتحاد المجتمع الدولى من أجل حل القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، موضحا أن اليابان ستبذل أقصى جهودها من أجل التضامن الدولى.