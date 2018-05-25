رئيس وزراء الهند يقبل تحديا فى اللياقة البدنية وسط انتقادات من المعارضة

نيودلهى (رويترز)

انتقد سياسيون معارضون بالهند قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودى قبول تحدى اللياقة البدنية الذى عرضه عليه واحد من كبار لاعبى الكريكيت هو فيرات كولى، وقالوا إن على مودى إمضاء الوقت فى مواجهة تحديات أخرى مثل خفض أسعار الوقود وتوفير فرص عمل.

وقال وزير الرياضة الحائز على ميدالية أولمبية فى الرماية راجيافاردان راتور إن مودى مصدر إلهام لحملة تحث الهنود على أن يصبحوا أكثر لياقة تم تدشينها يوم الثلاثاء تحت شعار "إن تمتعنا باللياقة تمتعت الهند باللياقة".

وكتب مودى على تويتر "التحدى مقبول يا فيرات! وسأرفع قريبا الفيديو الخاص بى عن تحدى اللياقة".

ويشتهر مودى بالاستيقاظ فجرا وممارسة اليوجا قبل مباشرة العمل، وسعى بعد توليه السلطة فى 2014 لجعل يوم 21 يونيو، يوما عالميا لليوجا.

ويعتبر تحدى اللياقة البدنية إلى حد ما استجابة لمشكلة السمنة المتفاقمة فى الهند. لكن مع الانتخابات العامة المقررة فى مايو المقبل، سارعت المعارضة لتسييس الأمر.

وتحدى راهول غاندى زعيم حزب المؤتمر المعارض، والشغوف أيضا باللياقة، مودى لقبول تحد عن الوقود.

وكتب على تويتر "قلل أسعار الوقود وإلا فان حزب المؤتمر سيجبرك على ذلك".

كما تحدى تيجاشوى ياداف، رئيس حزب راتريا جاناتا دال الإقليمي، مودى لتوفير مزيد من الوظائف للشبان ومساعدة المزارعين والتعهد بأمن الأقليات.

فى الوقت نفسه عرض النائب شاشى تارور "تحديا فى التعاطف" على رئيس الوزراء من خلال تويتر، بسبب صمت مودى بعد مقتل 13 شخصا بالرصاص هذا الأسبوع خلال احتجاجات على تلوث يسببه مصهر للنحاس فى توتوكودى فى ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.