رئيس البرلمان الليبى يطالب وزارة الداخلية بتعقب منفذى تفجير بنغازى

كتب : أحمد جمعة

أدان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بشدة التفجير الارهابى الغادر فى مدينة بنغازى بشارع جمال عبد الناصر، مترحما على أرواح الشهداء ضحايا التفجير المرعب.

وقال المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، فتحي عبدالكريم المريمي، إن رئيس البرلمان وجه تعليماته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة لتقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضى حالته العلاج بالخارج.

وكلف رئيس مجلس النواب الليبى وزارة الداخلية وكافة الاجهزة الضبطية بالعمل على تعقب منفذي هذا التفجير، والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش الليبى والأجهزة الامنية عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، داعيا الشعب الليبى للاصطفاف صفا واحدا من أجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والإرهاب.