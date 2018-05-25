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رئيسة وزراء بنجلاديش تطالب بالضغط على ميانمار لإعادة لاجئى الروهينجا

الجمعة، 25 مايو 2018 02:46 م
رئيسة وزراء بنجلاديش تطالب بالضغط على ميانمار لإعادة لاجئى الروهينجا رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد
نيودلهى (أ ش أ)
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طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، المجتمع الدولى بممارسة الضغوط على ميانمار من أجل إعادة مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة الفارين من أعمال العنف إلى بلادهم.

وقالت حسينة - فى خطاب بجامعة "فيسفا بهاراتي" فى ولاية بنغال الغربية بالهند نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن بنجلاديش وفرت أماكن إيواء للفارين من مسلمى الروهينجا، إلا أنه يجب أن يعودوا إلى ميانمار، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الأخرى ممارسة الضغوط على ميانمار من أجل إعادتهم مرة أخرى إليها.

يشار إلى أن نحو 700 ألف من مسلمى الروهينجا فروا من ولاية "راخين" فى ميانمار منذ الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، جراء أعمال العنف هناك ويعيشون فى معسكرات إيواء على الحدود مع بنجلاديش.

 


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