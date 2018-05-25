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خطيب المسجد الأقصى: "الأقصى" للمسلمين وحدهم

الجمعة، 25 مايو 2018 01:41 م
خطيب المسجد الأقصى: "الأقصى" للمسلمين وحدهم القدس
أ ش أ
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أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان اليوم، أن المسجد الاقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التى يعيشها أهل مدينة القدس جراء الممارسات الظالمة والضرائب الباهظة، والاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين، وهدم البيوت والاعتقالات وإبعاد الناس عن المسجد الاقصى، وتشديد الخناق على العاملين فيه، بخاصة حراس المسجد، إلا أن هذه الاجراءات لن تغير من واقعنا شيئًا، ولن تغير من حقيقة إسلامية الأرض والمقدسات، مشددا على ضرورة رعاية وحماية المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال، وذلك من خلال الرباط فيه.


وأضاف "هنا فى أرضنا اختلت الموازين، وانتشر الاعتداء، وسفكت الدماء، وازهقت الارواح، والمطلوب منا أن نوحد صفنا وكلمتنا، وأن نقول كلمة الحق والعدل، وإلا فالخطر القادم أدهى وأمر".

وأضاف "لقد من الله عليكم يا أهل بيت المقدس وفلسطين بالصبر الجميل، وتحمل اهلنا الأذى بكل اشكاله والوانه، فقد قدموا الاسرى الذين يحرمون من أبسط الحقوق التى كفلتها الاعراف الدولية ويحرمون من زيارة الأهل والأقارب، كما قدموا قوافل الشهداء من أجل الحرية".


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