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تنظيم داعش الإرهابى يتبنى تفجير سيارة مفخخة فى مدينة بنغازى الليبية

الجمعة، 25 مايو 2018 01:03 م
تنظيم داعش الإرهابى يتبنى تفجير سيارة مفخخة فى مدينة بنغازى الليبية تنظيم داعش الإرهابى - أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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تبنى تنظيم داعش الإرهابى، التفجير الإرهابى بسيارة مفخخة والذى ضرب مدينة بنغازى الليبية، فجر اليوم الجمعة، مؤكدا أن التفجير أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وقتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون فى تفجير سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء قتلى التفجير الإرهابى، وهم: علاء جمعة المغربى، وسند الشريف رسلان، وعبدالعزيز الشريف رسلان، وبدر الشريف رسلان، وعلى محمد على، وطفلة لم يتعرف عليها، إضافة لأشلاء ضحية مجهول الهوية.

 

 


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