تنظيم داعش الإرهابى يتبنى تفجير سيارة مفخخة فى مدينة بنغازى الليبية

تبنى تنظيم داعش الإرهابى، التفجير الإرهابى بسيارة مفخخة والذى ضرب مدينة بنغازى الليبية، فجر اليوم الجمعة، مؤكدا أن التفجير أدى لمقتل وإصابة العشرات.
وقتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون فى تفجير سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.
وحصل "اليوم السابع" على أسماء قتلى التفجير الإرهابى، وهم: علاء جمعة المغربى، وسند الشريف رسلان، وعبدالعزيز الشريف رسلان، وبدر الشريف رسلان، وعلى محمد على، وطفلة لم يتعرف عليها، إضافة لأشلاء ضحية مجهول الهوية.
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