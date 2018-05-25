تقرير: اسكتلندا المستقلة قد تمنح حوافز للمهاجرين

أدنبرة (أ ش أ)

كشف تقرير جديد عن أن اسكتلندا المستقلة عن المملكة المتحدة قد تعطى حزمة من الحوافز التشجيعية للمهاجرين من دول أخرى الراغبين فى الاستقرار هناك.

ووضع تقرير لجنة النمو المستدام - التى شكلها الحزب القومى الإسكتلندى للنظر فى الآفاق الاقتصادية فى المستقبل - حزمة تشجيعية تحت اسم "تعالوا إلى اسكتلندا" فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز عدد سكان البلاد.

وكانت الوزيرة الأولى وزعيمة الحزب القومى الاسكتلندى نيكولا ستورجيون قد صرحت بالفعل إن التقرير سوف "يستأنف النقاش" حول استقلال البلاد.

وتحدد الوثيقة كيف يمكن للبلاد استغلال عدد السكان والمشاركة والإنتاجية فى محاولة تنمية الاقتصاد.

كما يؤكد التقرير أن اسكتلندا المستقلة يمكن أن تكون من بين الاقتصادات الصغيرة الأكثر نجاحا فى العالم ، مما يوفر دفعة اقتصادية تعادل 4100 جنيه إسترلينى للشخص الواحد.

يذكر أنه يوجد 429 ألف شخص حاليا يعيشون فى اسكتلندا وولدوا خارج المملكة المتحدة، وساهمت هذه المجموعة فى 1.3 مليار استرلينى فى الدخل العام.