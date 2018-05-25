تركيا: مسئولون أمريكيون وأتراك سيعقدون اجتماعات بأنقرة لبحث أزمة سوريا

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن مسئولين أمريكيين وأتراكا من مجموعة العمل الخاصة بسوريا سيعقدون اجتماعات فى تركيا اليوم الجمعة.

وقال أيضا المتحدث حامى أقصوى فى مؤتمر صحفى إن أنقرة ستتخذ كل ما يلزم لحماية شركاتها من العقوبات الأمريكية وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات على عدة شركات تركية وإيرانية فى خطوة تستهدف شركات طيران إيرانية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أعلن أن أنقرة ستواصل مساعيها من أجل قيادة جديدة وشرعية فى سوريا وتهدف إلى إعادة علاقات الجوار والتعاون مع "سوريا جديدة.