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ترامب يتراجع: القمة مع كيم ما زال يمكن أن تعقد 12 يونيو المقبل

الجمعة، 25 مايو 2018 03:46 م
ترامب يتراجع: القمة مع كيم ما زال يمكن أن تعقد 12 يونيو المقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة إن من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى 12 يونيو حزيران كما كان مقررا لها.

وقال ترامب للصحفيين "سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد (تعقد القمة) فى الثانى عشر. نريد القيام بذلك".

وكان ترامب ألغى أمس القمة المرتقبة.

يذكرأن، رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، برد فعل كوريا الشمالية التى أكدت انفتاحها على الحوار إثر الغاء قمة مرتقبة بينه وبين كيم جونج أون.

وكتب ترامب على تويتر، "إنه نبأ جيد جداً أن نتلقى التصريح الودى والإيجابى من كوريا الشمالية، سنرى قريباً إلى أين ستسير الأمور، نأمل أن يكون ذلك نحو ازدهار وسلام دائمين، الوقت فقط كفيل بأن يخبرنا ذلك".

 

 


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