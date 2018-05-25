ترامب يتراجع: القمة مع كيم ما زال يمكن أن تعقد 12 يونيو المقبل

أ ف ب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة إن من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى 12 يونيو حزيران كما كان مقررا لها.

وقال ترامب للصحفيين "سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد (تعقد القمة) فى الثانى عشر. نريد القيام بذلك".

وكان ترامب ألغى أمس القمة المرتقبة.

يذكرأن، رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، برد فعل كوريا الشمالية التى أكدت انفتاحها على الحوار إثر الغاء قمة مرتقبة بينه وبين كيم جونج أون.