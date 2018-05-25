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بريطانيا تطالب بمحاسبة روسيا عن أفعالها بعد تقرير عن إسقاط طائرة ماليزية

الجمعة، 25 مايو 2018 02:25 م
بريطانيا تطالب بمحاسبة روسيا عن أفعالها بعد تقرير عن إسقاط طائرة ماليزية وزير الخارجية البريطانى جونسون
لندن (رويترز)
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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إنه ينبغى محاسبة روسيا على أفعالها بعد أن أفاد تقرير عن إسقاط طائرة مدنية فوق شرق أوكرانيا فى 2014 بأن الصاروخ الذى استخدم يخص وحدة فى الجيش الروسي.

وفى وقت سابق قالت الحكومة الهولندية إنها ستحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها فى إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتى حملت رحلتها رقم إم.إتش17 فى يوليو 2014.

وقال جونسون فى بيان "يعتقد الكرملين أن بوسعه التصرف بلا رادع. على الحكومة الآن أن تُحاسب على أفعالها فيما يتعلق بإسقاط الطائرة إم.إتش17".

وأضاف "هذا مثال فاضح على استخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء". وقتل عشرة بريطانيين فى الواقعة.

ووصلت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بالفعل إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ الفترة التى أعقبت الحرب الباردة بعد تسميم جاسوس روسى سابق وابنته بغاز للأعصاب فى انجلترا فى مارس آذار. وتلقى بريطانيا مسؤولية الهجوم على الكرملين.

 


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