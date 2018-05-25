القوات العراقية تعثر على حقل ألغام ومواد متفجرة تابعة لداعش بجزيرة الأنبار

بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية على حقل ألغام ومواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى جزيرة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامى الأمنى العميد يحيى رسول فى تصريح لراديو سوا الأمريكى اليوم الجمعة، إن العملية جاءت فى إطار عمليات التفتيش لقطاعات الأمن للمناطق الصحراوية.

وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على حقل ألغام يضم ما يقرب من 25 لغما أرضيا بمنطقة السلام بالجزيرة، كما عثرت القطاعات الأمنية على مواد متفجرة ومخلفات لداعش، بينها صاروخ موجه محلى الصنع وعبوتان ناسفتان، مشيرا إلى أنه تم اعتقال إرهابى من التنظيم فى منطقة الطرابشة.