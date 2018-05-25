الطيران العراقى ينفذ ضربات جوية ضد معاقل الإرهابيين فى سوريا

بغداد (أ ف ب)

نفذ الطيران الحربى العراقى ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابى داخل الأراضى السورية، تعد الثالثة ضد معاقل المتطرفين فى البلد المجاور، حسبما نقل بيان رسمى الجمعة.

وذكر بيان عن المركز الإعلامى الأمنى صدر بعد منتصف ليلة الخميس، "نفذت طائرات F16 العراقية صباح اليوم الخميس ضربات جوية استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الإرهابية وموقع آخر، عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية".

ورافق البيان، مقطع فيديو يصور توجيه ضربة جوية ضد مبنى ضخم محاط بأشجار نخيل، وتحطم جدار ومنزل لدى وقوع ضربة من طائرة.

وأضاف البيان بأنه "حسب المعلومات الاستخبارية الأولية، حققت هذه العملية أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل" دون مزيد من التفاصيل.

وفقاً للمرصد السورى لحقوق الإنسان، نفذت عدة غارات من قبل العراقيين أو التحالف الدولى منذ يوم الخميس فى مركز هجين، آخر موقع رئيسى لا يزال فى أيدى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.