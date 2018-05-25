video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطيران العراقى ينفذ ضربات جوية ضد معاقل الإرهابيين فى سوريا

الجمعة، 25 مايو 2018 02:39 م
الطيران العراقى ينفذ ضربات جوية ضد معاقل الإرهابيين فى سوريا الطيران العراقى
بغداد (أ ف ب)
إضافة تعليق

نفذ الطيران الحربى العراقى ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابى داخل الأراضى السورية، تعد الثالثة ضد معاقل المتطرفين فى البلد المجاور، حسبما نقل بيان رسمى الجمعة.

وذكر بيان عن المركز الإعلامى الأمنى صدر بعد منتصف ليلة الخميس، "نفذت طائرات F16 العراقية صباح اليوم الخميس ضربات جوية استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الإرهابية وموقع آخر، عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية".

ورافق البيان، مقطع فيديو يصور توجيه ضربة جوية ضد مبنى ضخم محاط بأشجار نخيل، وتحطم جدار ومنزل لدى وقوع ضربة من طائرة.

وأضاف البيان بأنه "حسب المعلومات الاستخبارية الأولية، حققت هذه العملية أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل" دون مزيد من التفاصيل.

وفقاً للمرصد السورى لحقوق الإنسان، نفذت عدة غارات من قبل العراقيين أو التحالف الدولى منذ يوم الخميس فى مركز هجين، آخر موقع رئيسى لا يزال فى أيدى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة عدد من إرهابيى "داعش" فى قصف للطيران العراقى جنوب كركوك

الطيران العراقى يدمر ملجأين لتنظيم "داعش" غرب الرمادى

الطيران العراقى

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

س و ج كيف نجح "القومى للبحوث" فى إثبات فاعلية البروكلى كعلاج لسرطان الثدى؟

س و ج كيف نجح "القومى للبحوث" فى إثبات فاعلية البروكلى كعلاج لسرطان الثدى؟

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة