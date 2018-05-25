"الصحة الكويتية": تدابير احترازية لمنع وصول فيروس "نيباه" الهندى إلى البلاد

الكويت أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الصحية العاجلة؛ لمنع وصول فيروس (نيباه) الهندى إلى البلاد، بعد التأكد من وجود إصابات بهذا الفيروس فى ولاية (كيرلا) جنوب الهند.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا - فى تصريح صحفى - إن الوزارة تحرص على منع وصول هذا الفيروس إلى الكويت؛ وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع المختصين بمنظمة الصحة العالمية، ومتابعتها للتطورات المتعلقة بهذا الفيروس، للقيام بالاستعدادات اللازمة والإجراءات المطلوبة للوقاية منه.

وأوضح أن فيروس (نيباه) قد يسبب مرضا شديدا للحيوانات والإنسان على حد سواء، وأن "المضيف الطبيعي" للمرض هى خفافيش الفاكهة، لافتا إلى أن أعراض المرض تظهر بصورة شبيهة لأعراض الانفلونزا، كارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع.

وأشار إلى أن العلاج الأساسى للوقاية من الاصابة بالمرض، يكمن فى تقليل خطر انتقال العدوى والرعاية الصحية المكثفة، لافتا إلى أنه بناء على ما توفر من معلومات، قامت الوزارة بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية فى جميع المرافق الصحية، والتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والتغذية فى البلاد لمنع وصول الفيروس إلى الكويت.