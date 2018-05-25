السعودية تستعد لإرسال آلاف الأطنان من الإغاثات لـ"سقطرى" اليمنية

وتواجه سقطرى عاصفة مكونو المدمرة مما أدى لخسائر ضخمة وارتفع عدد السفن الغارقة والجانحة فى أرخبيل سقطرى إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد.

وارتفع عدد المفقودين إلى 19 حالة وتستمر عمليات إجلاء عشرات الأسر فى مدينة حديبوا لليوم الثانى على التوالى إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات، كما أن 70% من الأرخبيل خارج نطاق التواصل.