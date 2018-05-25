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الجمعة، 25 مايو 2018 03:33 ص
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الرئاسة الفلسطينية: قرار اسرائيل هدم وترحيل تجمع الخان الأحمر يعتبر تهجيرا جماعيا

الجمعة، 25 مايو 2018 03:00 ص
الرئاسة الفلسطينية: قرار اسرائيل هدم وترحيل تجمع الخان الأحمر يعتبر تهجيرا جماعيا محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ
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قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار ما يسمى بالمحكمة الاسرائيلية بهدم التجمع البدوى فى شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الأحمر ومدرسة الإطارات فيه وترحيل التجمع يعتبر تهجيرا جماعيا تقوم به الحكومة الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة ، فى بيان مساء الخميس ، أن هذه السياسة سياسة التطهير العرقى تعتبر أبشع أشكال التميز العنصرى أصبحت هى السمة الغالبة على ممارسات وقرارات الحكومة الاسرائيلية وأدواتها المختلفة.

وأضافت أن الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين من أرضهم للسيطرة عليها واحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم.

وطالبت الرئاسة الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقى المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى الأعزل الذى يتعرض لهذه السياسات المرفوضة.

 


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