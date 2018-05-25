"الخليج الإماراتية": إلغاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية أكد صرامة واشنطن

أبوظبى (أ ش أ)

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن الرسالة التى وجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإلغاء القمة التى كانت ستجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج، أكدت من جديد إصرار بلاده على التعاطى الصارم مع النظام الكوري، الذى دفعته الضغوط الأمريكية عليه إلى تفكيك موقع «بونجى رى» للتجارب النووية.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "موقف أمريكى لترويض كوريا الشمالية" - إن الخطوة الكورية الشمالية لم تكن مفاجئة، فقد سبق وأن أظهرت مواقع أمريكية متخصصة فى رصد ومراقبة كوريا الشمالية بدء بيونج يانج عملية واسعة لتفكيك موقع التجارب النووية، بما يتماشى مع تعهداتها بالتخلص من سلاحها النووى مقابل حزمة مساعدات اقتصادية، مشيرة إلى أن ترامب عاد واعتذر عن حضور القمة حتى لا تكون مكافأة للزعيم الكورى الشمالى؛ حيث أكد أن التصريحات الأخيرة للزعيم الكورى الشمإلى الأخيرة كانت سببا رئيسيا لإلغاء القمة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن الظروف لم تكن لتؤمن نجاح القمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة عادت إلى الصفر بعد أن كانت مؤشرات عدة قد بدأت بالظهور فى الأسابيع القليلة الماضية، سواء باللقاءات التى جمعت المسؤولين الأمريكيين والكوريين، أو لجهة إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا سجناء فى كوريا الشمالية، ومن شأن ذلك أن تشهد الأزمة سخونة تضاف إلى السخونة التى طبعت المرحلة السابقة من الصراع، بعدما بدا أن ترويض الجموح النووى الكورى أمرا ممكنا.

وخلصت الصحيفة إلى أن نجاح الضغوط الأمريكية ضد كوريا الشمالية سيشكل مثالا لما يمكن أن تتبعه الولايات المتحدة مع المتمرد العالمى الآخر على المجتمع الدولي، والمتمثل فى إيران، التى اختارت أن تسير فى الطريق الذى سار عليه نظام كوريا الشمالية.