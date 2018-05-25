الخارجية القبرصية: نيقوسيا نقطة انتقال آمنة بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

نيقوسيا (أ ش أ)

قال وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، إن قبرص تلعب دورا مهما كمركز نقل آمن بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك نظرا لموقعها الجغرافى الاستراتيجى بينهم.

وأضاف خريستودوليديس، خلال حفل استقبال أقامته الخارجية القبرصية فى إطار التدريبات العسكرية المدنية (أرجونوت 2018) بميناء لارنكا القبرصى، أن (أرجونوت 2018) يعد التمرين المدنى - العسكرى الوحيد الذى يتناول تفعيل عمليات الإجلاء غير القتالية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراك بلاده بأن الوضع الحإلى فى الشرق الأوسط يتطلب تكثيف الاستعدادات وزيادة حس اليقظة الجماعى.

وأوضح أن قبرص تدرك جيدًا الدور الذى يقع على عاتقها ومسئوليتها، لافتا إلى أن الحكومة القبرصية أثبتت استعدادها واهتمامها فى تحمل هذه المسئولية لما فيه مصلحة للمجتمع الدولى.

وشدد وزير الخارجية القبرصى على أن هذا الدور كان عنصراً أساسياً فى السياسة الخارجية القبرصية، خلال السنوات القليلة الماضية، وأن أحد أهدافه الرئيسية هو توسيع قدرة قبرص للعب دور كجسر جيوسياسى، وداعم للأمن والاستقرار.