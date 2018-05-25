التحالف العربى يدمر آليات عسكرية تابعة للحوثيين فى الحديدة

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دمر طيران التحالف العربى، اليوم الجمعة، 12 عربة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية، فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية قولها إن طائرات من طراز "أباتشي" أطلقت أكثر من 13 صاروخاً على 12 عربة عسكرية للحوثيين؛ ما أسفر عن تدمير كل المركبات المستهدفة ومقتل جميع عناصر الميليشيات الذين كانوا على متنها.



وأفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بمقتل 73 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربى على مواقعهم وتجمعاتهم فى مناطق الساحل الغربى.