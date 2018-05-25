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الجمعة، 25 مايو 2018 03:14 م
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الأمم المتحدة تدين تفجير بنغازى وتدعو لتقديم مرتكبى الحادث للعدالة

الجمعة، 25 مايو 2018 02:30 م
الأمم المتحدة تدين تفجير بنغازى وتدعو لتقديم مرتكبى الحادث للعدالة المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة
كتب أحمد جمعة
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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بأشد العبارات الهجوم الذى وقع بسيارة مفخخة اليوم فى بنغازى، واستهدف الهجوم منطقة مأهولة بالسكان وخلّف سبعة قتلى على الأقل، بينهم طفلة صغيرة وأكثر من 10 جرحى.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أنه لا يوجد أى مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التى قد ترقى إلى جرائم الحرب، وأنه يجب تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم.

وأعربت البعثة تضامنها مع شعب ليبيا فى مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعملية السياسية التى يقودها الليبيون والتى من شأنها تعزيز ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمى والشامل.


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