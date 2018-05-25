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الأسرى الفلسطينية: تشريح جثمان الشهيد عويسات يفيد بأن سبب الوفاة جلطة قلبية

الجمعة، 25 مايو 2018 02:43 م
الأسرى الفلسطينية: تشريح جثمان الشهيد عويسات يفيد بأن سبب الوفاة جلطة قلبية سجن - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الأسير الشهيد عزيز عويسات، التى تم الانتهاء منها قبل قليل فى معهد الطب العدلى الإسرائيلى أبو كبير، بمشاركة مدير معهد الطب العدلى الفلسطينى الدكتور ريان العلي، تفيد بأن سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة أدت إلى استشهاده.

وأوضح العلى - فى بيان لهيئة الأسرى - أن عملية التشريح أظهرت معاناة عويسات من عدة مشاكل فى القلب، تمثلت فى انغلاق وانسداد حاد فى الشرايين الرئيسية وتضخم فى عضلاته، أدت إلى تلف وتعطيل كل أجهزته.

وكشف العلى ظهور بعض الكدمات، والتى كانت على شكل بقع ظاهرة فى عدة أنحاء من جسمه.

وأكدت الهيئة، ووفقا لشهادات العديد من الأسرى فى سجن "ايشل"، أن الشهيد عويسات تعرض لاعتداء وحشى خلال نقله من القسم، وأن الاستفراد به تواصل بعد نقله إلى الزنازين، وأنه نقل منها إلى المستشفى فى غيبوبة.

وفيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد عويسات، قالت الهيئة، "وفقا لقرار المحكمة من المفروض أن يكون اليوم، ولكنه لم يتم التسليم حتى اللحظة، كما أنه لم يتم الكشف عن موعد تسليم الجثمان، ولم يتم إبلاغ مدير معهد الطب العدلى الفلسطينى ولا أى جهة فلسطينية رسمية عن موعد للتسليم".

والشهيد عويسات (54 عاما) من بلدة جبل المكبر فى القدس، اعتقل بتاريخ 24 / 3 /2014، وحكم عليه بالسجن لـ30 عاما، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء الهمجى عليه من قبل قوات القمع فى سجن "ايشل" بتاريخ 2/ 5 /2018، حيث دخل فى غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة ومنها إلى مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينتقل بعد ذلك إلى مستشفى "تل هشومير" بوضع حرج، ثم إعادته إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث استشهد فيها.

 


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