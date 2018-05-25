استشهاد الشاب ياسر سامى متأثرا بجروحه فى قطاع غزة

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ياسر سامى حبيب (24 عاما)، متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل أيام شرق قطاع غزة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم أن الشهيد حبيب أصيب خلال مسيرات العودة التى انطلقت فى 30 مارس الماضي، حيث جرى تحويله إلى مستشفى مار يوسف "الفرنساوي" فى القدس المحتلة، قبل أن يعلن عن استشهاده، اليوم الجمعة.

وباستشهاد الشاب حبيب يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء مسيرات العودة فى الثلاثين من مارس الماضى وحتى اللحظة إلى 115 شهيدا، إضافة إلى 13190 جريحا، بينهم 330 جريحا وصفت جروحهم بالخطيرة.