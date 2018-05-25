إيفانكا ترامب تنتقد رابطة اللاعبات المحترفات بسبب عدم تصنيف سيرينا

(رويترز)

تدخلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى فى النقاش المتعلق بعدم وجود سيرينا وليامز ضمن المصنفات فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وقالت فى تغريدة فى حسابها على تويتر إن اللوائح ينبغى أن تتغير من أجل اللاعبات اللاتى يبتعدن لفترة بسبب الأمومة.

وكانت سيرينا فى صدارة التصنيف العالمى قبل أن تترك التنس العام الماضى بسبب الحمل لكن اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى ستدخل البطولة المقامة على ملاعب رولان جاروس وهى فى المركز 453 عالميا.

ولم يمنح منظمو البطولة تصنيفا للاعبة الأمريكية الفائزة باللقب ثلاث مرات، مما أدى لانتقادات من جانب مجموعات مدافعة عن حقوق النساء ونقاد التنس.

وكتبت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حسابها على تويتر "هذا سخيف. سيرينا وليامز رياضية لا تقهر (الأفضل على الإطلاق) وأم جديدة.

"لا يجب معاقبة أى شخص لرغبته فى الحصول على طفل. يجب على رابطة اللاعبات المحترفات تغيير اللوائح فورا".

وعادت سيرينا للمشاركة فى بطولات المحترفات فى مارس آذار فى انديان ويلز فى جنوب كاليفورنيا.

وفازت فى أول مباراتين قبل أن تخسر أمام شقيقتها فينوس وبعد أسبوعين خسرت أمام اليابانية نعومى أوساكا فى الدور الأول فى ميامى المفتوحة.