إيران تطالب أوروبا بحزم اقتصادية لتعويض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى

فيينا (أ ش أ)

أورد راديو سوا الأمريكى اليوم الجمعة، أن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة اقتصادية بنهاية الشهر الجارى لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى.

ونقل الراديو الأمريكى عن مسئول إيرانى كبير - لم تسمه - إنه يتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو، مضيفا أن طهران ستقرر فى غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى فى الاتفاق النووى.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع فى فيينا اليوم للدول التى لاتزال ضمن الاتفاق النووى مع إيران، وسيحاول مسئولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيرانى لانقاذ الاتفاق.