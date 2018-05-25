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الجمعة، 25 مايو 2018 05:34 م
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إيران: المحادثات مع القوى الأوروبية ستستمر لإنقاذ الاتفاق النووى

الجمعة، 25 مايو 2018 05:03 م
إيران: المحادثات مع القوى الأوروبية ستستمر لإنقاذ الاتفاق النووى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز
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قال نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى إن المحادثات مع القوى الأوروبية بشأن حزمة اقتصادية تهدف إلى إنقاذ اتفاق إيران النووى ستستمر بعد جولة مناقشات انعقدت فى فيينا اليوم الجمعة.

وقال عراقجى للصحفيين "فى الوقت الحالى نحن نتفاوض... لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطى إيران مزايا رفع العقوبات ثم بعد ذلك الخطوة التالية ستكون البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف (الاتفاق)الباقية".

كان عراقجى يتحدث بعد الاجتماع مع نظرائه من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

 


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