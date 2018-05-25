أمريكا تبدى انزعاجها من هجمات الحوثيين على سفينة تركية تنقل قمحا إلى اليمن

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها منزعجة من هجوم صاروخى للحوثيين على سفينة تركية تنقل قمحا إلى اليمن هذا الشهر ومن هجوم آخر على ناقلة نفط فى البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض فى بيان "الولايات المتحدة منزعجة من هجوم صاروخى للحوثيين على سفينة شحن تركية على بعد 70 ميلا قبالة ساحل اليمن كانت تحاول توصيل 50 ألف طن من القمح إلى ميناء الصليف قرب الحديدة".

وأضاف "هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ فى اليمن تهديد حقيقى لكل الدول ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216".