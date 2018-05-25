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ألمانيا: ندعم المطالبات بمحاسبة المسئولين عن إسقاط الطائرة الماليزية

الجمعة، 25 مايو 2018 02:32 م
ألمانيا: ندعم المطالبات بمحاسبة المسئولين عن إسقاط الطائرة الماليزية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية "مارتينا فيتز"، إن برلين تدعم المطالبات بمحاسبة المسئولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية (إم إتش 17) منذ نحو 4 أعوام، وتوافق على نتائج التحقيق الدولى فى الحادث.

وأضافت فيتز - فى تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة، أنه "يجب على روسيا الإيفاء بمسئولياتها حتى يمكن التخلص من المأساة بشكل كامل ومحاسبة الجناة".

وكان فريق تحقيق دولى قد أعلن أن التحليل التفصيلى لصور الفيديو أثبت أن الصاروخ الذى أسقط الطائرة الماليزية قبل حوإلى أربعة أعوام أطلق من اللواء الثالث والخمسين للصواريخ المضادة للطائرات الروسية المتمركز فى مدينة "كورسك" الروسية.

وكانت طائرة ركاب ماليزية متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور قد تم تفجيرها فوق شرق أوكرانيا فى 17 يوليو 2014، ولقى جميع الركاب حتفهم إلى جانب أفراد الطاقم.

 


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