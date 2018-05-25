أبو الغيط يدين التفجير الإرهابى فى مدينة بنغازى الليبية

كتب مصطفى عنبر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة، حادث التفجير الإرهابى الذى وقع في شارع جمال عبدالناصر بوسط مدينة بنغازى الليبية، مساء أمس الخميس، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لليبيا، دولةً وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد فى هذا الإطار دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الارهاب، وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، مؤكداً أيضاً التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبى.