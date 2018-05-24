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الخميس، 24 مايو 2018 07:38 م
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وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووى

الخميس، 24 مايو 2018 04:52 م
وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية التى يفرضها الاتفاق النووى على أنشطتها النووية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذى توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وفى أول تقرير من نوعه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن فى الثامن من مايو أيار، قالت الوكالة إن إيران ملتزمة بالحدود القصوى لمستوى تخصيب اليورانيوم ولمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وبنود أخرى.

بيد أن التقرير انتقد إيران لتلكؤها بشأن ما يعرف بعمليات التفتيش "التكميلية" بموجب البروتوكول الإضافى للوكالة الذى تنفذه إيران فى إطار الاتفاق.


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