وزير الدفاع البريطانى يعلن زيادة قوات الإحتياط فى أيرلندا الشمالية

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أعلن وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون، اليوم الخميس، زيادة قوات الاحتياط فى أيرلندا الشمالية بنحو 200 جندي.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية - فى بيان - إن الخطوة تعزز من الالتزام القوى للجيش البريطانى بالعلاقات مع أيرلندا الشمالية، التى تستضيف حاليا نحو 2000 جندى نظامى، ومثلهم احتياطي.



وجاء إعلان الوزير البريطانى أثناء زيارته لكتائب الاحتياط فى أيرلندا الشمالية من فوج 152، الفيلق اللوجستى الملكى والفوج الملكى الأيرلندي.



كما تلقى خلال الزيارة معلومات مستكملة عن أنشطة الدفاع فى أيرلندا الشمالية، بما فى ذلك من الكتيبة 38، والتقى بالأفراد الذين يساعدون فى الحفاظ على سلامة المجتمع من خلال تقديم خدمات متخصصة فى التخلص من الذخائر المتفجرة ودعم الشرطة فى أيرلندا الشمالية.



قال الوزير "يحظى برنامج قوات الاحتياط الخاص بنا بشعبية هائلة فى أيرلندا الشمالية، مع أكثر من ضعف عدد الأشخاص المتطوعين فى أيرلندا الشمالية مقارنة بالمتوسط فى باقى أنحاء البلاد". وأضاف "لذا يسعدنى زيادة أرقام احتياطى الجيش فى أيرلندا الشمالية، مع التأكيد على التزام الجيش بالمملكة المتحدة بأكملها."