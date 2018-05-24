واشنطن بوست: سعى أردوغان للسلطة يتسبب فى فوضى جديدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسلطة قد دفع ببلاده إلى فوضى جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تشهد أزمة تهاوى العملة وأيضا حملة انتخابية حامية، ولا يعتبر الأمران منفصلان، فبعض المراقبين يقولون إن قرار أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 يونيو، قبل أشهر من الموعد المحدد وتدخله الصريح فى السياسات النقدية قد ساهم فى التراجع السريع لليرة التركية التى فقدت 5.5% من قيمتها يوم الأربعاء فقط.

ومع سعى الرئيس التركى لتعزيز سلطته فى بلده الذى يسوده الانقسام الشديد، فإن مخاطر لعبته السياسية بدأت تنتشر عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، نظم أردوغان مسيرة هائلة فى عاصمة البوسنة سراييفو. ورغم أنها لم تكن جزءا من حملته الانتخابية رسميا، إلا أن الخطاب كان موجها بشكل واضح للجمهور المحلى. ، وهاجم الرئيس التركى الدول الأوروبيى وقال إن زعمها بأنها مهد الحضارة قد فشل،

كما أن أردوغان أشاد بالإرث العثمانى القديم فى البلقان، وقال إن الناخبين لن يختاروا رئيسا ونوابا فى البرلمان بل اختيار للقرن القادم لبلادنا.