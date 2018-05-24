video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: سعى أردوغان للسلطة يتسبب فى فوضى جديدة

الخميس، 24 مايو 2018 07:00 م
واشنطن بوست: سعى أردوغان للسلطة يتسبب فى فوضى جديدة رجب طيب أردوغان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسلطة قد دفع ببلاده إلى فوضى جديدة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تشهد أزمة تهاوى العملة وأيضا حملة انتخابية حامية، ولا يعتبر الأمران منفصلان، فبعض المراقبين يقولون إن قرار أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 يونيو، قبل أشهر من الموعد المحدد وتدخله الصريح فى السياسات النقدية قد ساهم فى التراجع السريع لليرة التركية التى فقدت 5.5% من قيمتها يوم الأربعاء فقط.
 
 ومع سعى الرئيس التركى لتعزيز سلطته فى بلده الذى يسوده الانقسام الشديد، فإن مخاطر لعبته السياسية بدأت  تنتشر عبر الحدود.  فعلى سبيل المثال، نظم أردوغان مسيرة هائلة فى عاصمة البوسنة سراييفو. ورغم أنها لم تكن جزءا من حملته الانتخابية رسميا، إلا أن الخطاب كان موجها بشكل واضح للجمهور المحلى. ، وهاجم الرئيس التركى الدول الأوروبيى وقال إن زعمها بأنها مهد الحضارة قد فشل، 
كما أن أردوغان أشاد بالإرث العثمانى القديم فى البلقان، وقال إن الناخبين لن يختاروا رئيسا ونوابا فى البرلمان بل  اختيار للقرن القادم لبلادنا.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان: لا يمكننا تحديد ميعاد إطلاق سراح الجنديين المحتجزين لدى تركيا

تركيا

اخبار تركيا

رئيس تركيا

اردوغان

الانتخابات فى تركيا

البوسنة

الليرة التركية




لا تفوتك
زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة