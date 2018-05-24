ملك الأردن يرعى الاحتفال بمناسبة العيد ال 72 لاستقلال المملكة

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رعى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، الاحتفال الكبير الذى أقيم فى قصر الحسينية بعمان بمناسبة عيد استقلال المملكة الثانى والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد.

وخلال الاحتفال، الذى حضره عدد من الأمراء والأميرات، ألقى كل من رئيس الوزراء الدكتور هانى الملقى، ورئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس المجلس القضائى محمد الغزو، كلمات استذكروا فيها ما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الصعد منذ استقلال المملكة وحتى اليوم.



وأكدوا أن هذه المنجزات التى تحققت بفضل القيادة الهاشمية وهمة أبناء وبنات الوطن، جعلت من الأردن علامة فارقة فى محيطة يشار إليه بالبنان فى جميعِ المحافل الإقليمية والدولية.



وأنعم الملك عبدالله الثانى، خلال الاحتفال، بأوسمة ملكية على عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة ومجموعة من الأردنيين والأردنيات، تقديرا لإسهاماتهم الكبيرة فى مسيرة البناء والعطاء والإنجاز، والنجاحات المميزة التى حققوها فى مختلف الميادين على المستويين الوطنى والعالمي.

وحضر الاحتفال كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء مجلسى الأعيان والنواب، وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى المملكة، وعدد من ممثلى الفعاليات الشعبية والأحزاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى.