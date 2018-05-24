مقتل 10 "متمردين" فى غارة جوية أمريكية بالصومال

(أ ش أ)

لقى 10 متمردين مصرعهم فى غارة جوية شنها الجيش الأمريكى خارج العاصمة الصومالية "مقديشيو".

وأكد بيان الجيش الأمريكى، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، على أنه ليس هناك قتلى مدنيين فى الغارة الجوية التى وقعت مساء أمس الأربعاء ، فيما أشارت الشبكة إلى أن الجيش الأمريكى وجهت له اتهامات خلال الأشهر الماضية تتعلق بقتله للمدنيين فى العمليات العسكرية المشتركة التى يجريها بالتعاون مع قوات الجيش الصومالى ضد حركة الشباب.

وأضافت الشبكة أن الجيش الأمريكى شن عشرات الغارات الجوية العام الماضى بعدما صادقت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قرار توسيع عمليات الجيش العسكرية ضد حركة "الشباب"، والتى أدينت إثر تفجيرها شاحنة فى أكتوبر الماضى وراح ضحية التفجير نحو 500 شخص.

يذكر أن قائد القوات الأمريكية فى أفريقيا أفاد بأن الجيش الأمريكى شن نحو 14 غارة جوية على حركة الشباب الصومالية المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة خلال العام الجاري.