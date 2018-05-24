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مقتل وإصابة 6 من مسلحى داعش بمحافظة ديالى العراقية

الخميس، 24 مايو 2018 08:27 ص
مقتل وإصابة 6 من مسلحى داعش بمحافظة ديالى العراقية الحشد الشعبى العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن الحشد الشعبى العراقى فى ديالى اليوم الخميس، مقتل وإصابة 6 من مسلحى داعش، فى إحباط هجوم على قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وذكر الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "سرية المقر والفوج الأول ولواء 74 للجيش العراقى بتعاون مع الأهالى قتلوا اثنين من داعش وأصابوا أربعة منهم فى قرية أم الحنطة بأطراف جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) فى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

وكانت قرية أم الحنطة تعرضت فى ساعة متأخرة من مساء أمس إلى هجوم من قبل "داعش".

 


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