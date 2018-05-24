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الخميس، 24 مايو 2018 01:18 م
خالد صلاح
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مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار "مكونو" بجزيرة سقطرى اليمنية

الخميس، 24 مايو 2018 11:16 ص
مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار "مكونو" بجزيرة سقطرى اليمنية إعصار ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء إعصار "مكونو" المدارى الذى ضرب جزيرة "سقطرى" اليمنية بأمواج هائلة وسيول غزيرة.

وذكرت قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن العاصفة وصفت حتى الآن بأنها "قوية للغاية"، وتبعد حوالى 475 كيلومترا قبالة سواحل "صلالة" إحدى أكبر مدن عمان.

يذكر أن جزيرة "سقطرى" مدرجة فى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كموقع للتراث العالمي، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة بالقرب من "صلالة" واليمن المجاور صباح بعد غد.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، جزيرة "سقطرى" منطقة منكوبة بسبب تضرر كل المرافق بها نتيجة الإعصار.

 


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