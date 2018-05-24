مصدر جزائرى: بلادنا ستطرد 105 من مالى لعضويتهم فى جماعة أنصار الدين المتشددة

الجزائر (رويترز)

قال مصدر رسمى، الأربعاء، إن الجزائر ستطرد 105 من مالى، لأنهم أعضاء فى جماعة أنصار الدين وذلك فى أول إجراء من نوعه تتخذه الجزائر ضد الجماعة المتشددة.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هذا قرار محكمة (مدينة) الجزائر، وحثت الأمم المتحدة الجزائر أمس الثلاثاء على الكف عن اعتقال وطرد المهاجرين إليها من أفريقيا جنوبى الصحراء.

ورفضت الجزائر هذا الانتقاد وقالت إنها تواجه تدفقا ضخما من اللاجئين غير الشرعيين القادمين إليها عبر حدودها الجنوبية مع مالى والنيجر.

وأعلن متشددون على المتشددين، إياد أج غالى القيادى فى جماعة أنصار الدين مسؤوليتهم عن عشرات الهجمات على قوات من مالى والأمم المتحدة وفرنسا تتمركز فى صحراء شمال مالى، وتنشط جماعتان متشددتان بشكل رئيسى فى الجزائر وهما تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى وفرع محلى لتنظيم داعش .