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مسئولة كورية شمالية تنتقد تصريحات نائب الرئيس الأمريكى وتصفها بـ"غبية"

الخميس، 24 مايو 2018 06:22 ص
مسئولة كورية شمالية تنتقد تصريحات نائب الرئيس الأمريكى وتصفها بـ"غبية" مايك بنس نائب الرئيس الامريكى
سيول (أ ف ب)
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انتقدت مسؤولة كورية شمالية رفيعة، الخميس، نائب الرئيس الامريكى مايك بنس، لإدلائه بتصريحات وصفتها بأنها "جاهلة وغبية" خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه تطرقت الى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقالت تشوى سون هوى نائبة وزير الشؤون الخارجية فى كوريا الشمالية فى بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية "لا يمكننى ان اكتم مفاجأتى تجاه تصريحات جاهلة وغبية تصدر من فم نائب رئيس الولايات المتحدة".

وكان بنس حذّر الإثنين خلال مقابلة مع قناة فوكس الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمى البلدين الشهر المقبل فى سنغافورة، معتبرا بان ذلك سيكون "خطأ كبيرا".

وقال ايضا ان كوريا الشمالية قد ينتهى بها الامر مثل ليبيا "اذا لم يبرم كيم جونغ اون صفقة" بشأن برنامجه النووي، وردت تشوى على هذه المقابلة بكلمات غاضبة انتقدت فيها "التصريحات الجامحة والوقحة" الصادرة عن بنس، مضيفة ان بيونج يانج لن تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قيادات واشنطن، وقالت "لن نتوسل الى الولايات المتحدة من اجل الحوار او نتعب انفسنا باللجوء الى اقناعهم اذا كانوا يرفضون الجلوس معنا".

 


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