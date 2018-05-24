مديرة صندوق النقد: الدين التجارى والسيادى العالمى مبعث خطر

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تنطوى على مخاطر.
وأضافت متحدثة خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية.
إضافة تعليق
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تنطوى على مخاطر.
وأضافت متحدثة خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة