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الخميس، 24 مايو 2018 08:52 ص
خالد صلاح
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مديرة صندوق النقد: الدين التجارى والسيادى العالمى مبعث خطر

الخميس، 24 مايو 2018 08:50 ص
مديرة صندوق النقد: الدين التجارى والسيادى العالمى مبعث خطر
رويترز
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قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تنطوى على مخاطر.

وأضافت متحدثة خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية.

 

 

 


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