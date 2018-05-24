محكمة أمريكية: حظر ترامب لمنتقديه على "تويتر" انتهاك للدستور

نيويورك أ ش أ

قضت محكمة فيدرالية أمريكية، الأربعاء، بأن حظر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمنتقديه على موقع "تويتر"، ما يمنعهم من إمكانية مشاهدة تدويناته، يعد انتهاكا للتعديل الأول فى الدستور الأمريكى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قاضية فيدرالية فى محكمة بمانهاتن فى ولاية نيويورك حكمت، الأربعاء، فى القضية التى رفعها 7 من مستخدمين "تويتر" تم حظرهم من قبل ترامب على حسابه الشخصى بعد انتقادهم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعاوى القضائية، التى انضم إليها معهد "فارس التعديل الأول" بجامعة كولومبيا الأمريكية، ذكرت أن حساب ترامب الشخصى على "تويتر" هو حساب حكومى رسمى ما يجعل حظر المستخدمين عن متابعته انتهاكا للحقوق التى يضمنها التعديل الأول.

وفى حكمها، قالت القاضية ناعومى رايس باتشوالد عن الدعاوى المقدمة إن "الخطاب الذى يسعون للمشاركة فى محمى بالتعديل الأول"، مضيفة أن ترامب ودان سكافينو مدير وسائل التواصل الاجتماعى فى البيت الأبيض يمارسان رقابة حكومية على جوانب معينة من حساب ترامب الشخصي.

وأوضحت القاضية الأمريكية فى حكمها أن "إقصاء فرد من منتدى عام معين هو فعل محظور فى التعديل الأول ولا يمكن تبريره بمصالح الرئيس الشخصية التى ينص عليها التعديل الأول".

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية التى تمثل ترامب فى القضية، إن إدارة ترامب تعارض باحترام قرار المحكمة وتدرس الخطوات المقبلة فى القضية.

ومن جانب آخر، قال جميل جعفر المدير التنفيذى لمعهد فارس التعديل الأول والمستشار القانونى للدعاوى القضائية المرفوعة، إن المحكمة لم تأمر ترامب بإلغاء الحظر على من تم حظرهم، لكن الخطوة الصحيحة التى يجب أن تتخذها إدراته ومدير وسائل التواصل الاجتماعى بالبيت الأبيض هى إلغاء الحظر عنهم.