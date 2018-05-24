لجنة الطوارىء العمانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث مواجهة الإعصار

كتب- هاشم الفخرانى

عقدت لجنة إدارة الطوارئ والكوارث الصحية بمحافظة الظاهرة، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا برئاسة الشيخ على بن عبدالله الحبسي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية، رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الأجواء المناخية الحالية فى سلطنة عمان والتى قد تؤثر على المحافظة بأمطار متفاوتة الغزارة، لضمان إنسيابية العمل في المؤسسات الصحية وتقليل الأضرار.

كما تمت مناقشة سبل تقديم الدعم للمحافظات المتضررة بما يضمن سلامة قاطنيها ومرتادى المستشفيات بها.