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الخميس، 24 مايو 2018 07:39 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تعتزم استئناف المحادثات رفيعة المستوى الملغاة مع نظيرتها الشمالية

الخميس، 24 مايو 2018 03:37 م
كوريا الجنوبية تعتزم استئناف المحادثات رفيعة المستوى الملغاة مع نظيرتها الشمالية رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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قال مسئول بارز فى مكتب الرئاسة الكورى الجنوبى تشونج وا داى اليوم الخميس، بأن كوريا الجنوبية قد تقترح إعادة عقد المحادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية التى ألغيت من جانب واحد فى آخر لحظة من جانب بيونج يانج.

وقد خططت الكوريتان لعقد محادثات فى 16 مايو الجارى لبحث إجراءات المتابعة بعد قمتهما التاريخية التى عقدت فى 27 أبريل الماضى، لكن بيونج يانج ألغت المحادثات قبل ساعات من الاجتماع، وعزت ذلك إلى التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .

وقال المسئول الكورى الجنوبى، إن بلاده لم تقترح موعدا لاستئناف المحادثات الملغاة حتى الآن لكنها قد تفكر فى تقديم مثل هذا الاقتراح.

وأضاف ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، "يمكننا الاتصال بالشمال مرة أخرى، أليس كذلك؟"

ولدى سؤاله عن موعد استخدام الخط الساخن بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج أون، قال المسؤول إنه ليست لديه أى فكرة، موضحا انه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن حول ذلك .

كما رفض المسؤول التعليق على تصريح من مسؤول بالخارجية الكورية الشمالية مفاده أن بلاده قد تعيد النظر فى القمة القادمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج أون ، قائلا إنه فقط يأخذ هذا التصريح "بحذر".

ومع ذلك ، قال المسؤول إن قمة ترامب وكيم من المتوقع أن تعقد كما هو مقرر فى 12 يونيو المقبل.

 


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