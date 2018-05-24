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كتلة تيار المستقبل تعلن تسميتها الحريرى رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس، 24 مايو 2018 10:17 ص
كتلة تيار المستقبل تعلن تسميتها الحريرى رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة النائبة ​بهية الحريرى
كتبت آمال رسلان
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أعلنت كتلة "المستقبل" اللبنانية، بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون، تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريرى​ لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأشارت النائبة ​بهية الحريرى،​ إلى أنه "تقدمنا بالتهنئة للرئيس ميشال عون على إنجاز ​الانتخابات النيابية​ وانتخاب رئيس المجلس النيابى أمس، وتمنينا عليه أن تكون للمرأة حصة فى الحكومة القادمة".

 

وبدأت منذ صباح اليوم حركة داخل قصر بعبدا بلبنان توحى ببدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، حيث أكدت مصادر لبنانية أن المشورات ستستمر لمدة يوم واحد فقط على أن يتم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساءا.

 


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