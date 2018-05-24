عريقات يطالب بإلزام الاحتلال الامتثال للقانون الدولى ووقف النشاطات الاستعمارية

رام الله (أ ش أ)

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولى لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولى ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

وقال عريقات: "إن قرار وزير الجيش الإسرائيلى افيجدور ليبرمان بطرح بناء 2500 وحدة استيطانية فى أراضى دولة فلسطين المحتلة جاء ردا على الإحالة التى قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الدولة الألمانى للشئون الخارجية أندرياس ميكيلس، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين، المبعوث النرويجى لعملية السلام تور فنيسلاند، ممثلة النرويج لدى فلسطين، القنصل الفرنسى العام بيير كوشار والقنصل السويدى العام آن صوفى.

وأضاف: "أن ذلك القرار جاء أيضا ردا على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب التى ارتكبتها سلطة الاحتلال فى قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة فى 30 مارس الماضى".

كما دعا المجلس القضائى للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا لفتح تحقيق قضائى مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها والتى تشمل الاستيطان الاستعمارى والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضى وهدم البيوت والحصار والإغلاق وباقى العقوبات الجماعية التى تمارسها سلطة الاحتلال إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى.