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صور.. نيكولاس مادورو يؤدى اليمين الدستورى لولايته الثانية فى حكم فنزويلا

الخميس، 24 مايو 2018 09:04 م
صور.. نيكولاس مادورو يؤدى اليمين الدستورى لولايته الثانية فى حكم فنزويلا نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
وكالات
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أدى الرئيس الفنزويلى المنتخب نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، اليمين الدستورى فى ولايته الثانية أمام أعضاء الجمعية التأسيسية بمقر الجمعة فى العاصمة كركاس.

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الخميس إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه ينبغى لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.

وفى انتخابات ندد بها المجتمع الدولى وقاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها "احتيال"، نال مادورو (55 عاما) 68 % من الأصوات مقابل 21,2 % لمنافسه الرئيسى هنرى فالكون (56 عاما) الذى ندد بعملية فاقدة للشرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل نهاية العام.

 

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

 

كلمة مادورو فى المجلس
كلمة مادورو فى المجلس

 

كلمة مادورو
كلمة مادورو

 

مادورو وسط المسئولين
مادورو وسط المسئولين

 


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