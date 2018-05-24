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صور.. ميركل: ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووى مع إيران

الخميس، 24 مايو 2018 07:12 ص
صور.. ميركل: ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووى مع إيران انجيلا ميركل المستشارة الألمانية
بكين (رويترز)
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووى القائم مع إيران، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015.

وأدلت ميركل بالتصريحات خلال إفادة صحفية مشتركة مع لى كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينى، فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين إذ تزور المستشارة الألمانية الصين لمدة يومين.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس مجلس الدولة الصينى
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس مجلس الدولة الصينى

 

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية

 

ميركل مع رئيس مجلس الدولة الصينى
ميركل مع رئيس مجلس الدولة الصينى

 


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