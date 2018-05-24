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الخميس، 24 مايو 2018 11:52 م
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صور.. بوتين يعرب عن "أسفه" لإلغاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الخميس، 24 مايو 2018 10:37 م
صور.. بوتين يعرب عن "أسفه" لإلغاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية بوتين
(أ ف ب)
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عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخميس عن "الاسف" لإلغاء القمة التى طال انتظارها بين الرئيس الاميركى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، مشددا على "الأمل" فى ان تعقد هذه القمة لاحقا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون "إن روسيا تأسف كلنا نتوقع أن تكون هذه بداية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية"، وأضاف "نأمل استئناف الحوار وأن تعقد القمة".

من جهته، قال ماكرون انه يأمل فى "استمرار عملية عدم الانتشار" النووي.

 

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

 

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

 

ماكرون يصافح بوتين
ماكرون يصافح بوتين

 

مؤتمر ماكرون وبوتين
مؤتمر ماكرون وبوتين

 

       

 


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