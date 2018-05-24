صور.. بوتين يعرب عن "أسفه" لإلغاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

(أ ف ب)

عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخميس عن "الاسف" لإلغاء القمة التى طال انتظارها بين الرئيس الاميركى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، مشددا على "الأمل" فى ان تعقد هذه القمة لاحقا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون "إن روسيا تأسف كلنا نتوقع أن تكون هذه بداية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية"، وأضاف "نأمل استئناف الحوار وأن تعقد القمة".

من جهته، قال ماكرون انه يأمل فى "استمرار عملية عدم الانتشار" النووي.



الرئيس الروسي



بوتين وماكرون



ماكرون يصافح بوتين